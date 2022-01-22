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Для ФОПів в "Дії" з'явилася нова послуга. Полегшить сплату податків

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Київ, Субота 22 січня 2022 21:47
Для ФОПів в "Дії" з'явилася нова послуга. Полегшить сплату податків Фото: в "Дії" з'явилася нова послуга для ФОПів (diia.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

У додатку держпослуг "Дія" запустили нову послугу. Тепер фізичні особи-підприємці (ФОП) 1-3 групи зможуть подавати річну декларацію без черг.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал додатку "Дія".

"Тепер подати річну декларацію - це кілька кліків в додатку "Дія", без черг і паперів", - йдеться в повідомленні.

Як подати річну декларацію ФОПам 1 і 2 груп: інструкція

У додатку "Дія" потрібно вибрати "Послуги" перейти в розділ "Податки ФОП", і потім відкрити "Декларації". Потім слід вказати суму отриманого за рік доходу і контактні дані.

"Дія" сама заповнить дані про єдиний податок і єдиний соціальний внесок", - зазначили розробники.

Після заповнення всіх полів потрібно уважно перевірити внесену інформацію і переконатися в її достовірності.

На кінцевому етапі декларація підписується за допомогою "Дія.Підпис".

Подання річної декларації ФОПами 3 групи

Підприємцям цієї групи також потрібно натиснути "Послуги" і перейти в "Податки ФОП" і далі в розділ "Декларації".

Потім слід вказати дохід за 4 квартал. Додаток сам запросить податкову декларацію за попередні дев'ять місяців і підтягне суму задекларованого доходу за цей період.

Сума податку до сплати розраховується автоматично, так само як і дані про єдиний соціальний внесок (ЄСВ).

В кінці слід перевірити і відредагувати всі дані і суми в декларації, а потім підписати її за допомогою "Дія.Підпис".

Важливо! Всі дані і суми в декларації редагуються. Тому слід перевірити і виправити, якщо знайдена помилка.

"Внизу під кнопкою "Підписати і додати" можна завантажити PDF-файл з попередньою версією, щоб перевірити заповнені поля", - відзначили в "Дія".

Нагадавши, на початку січня поточного року в "дія" з'явилася нова послуга - користувачам надходять повідомлення про кредити та перевірку кредитної історії.

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ФОП Дія
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