В Мінцифри обіцяють швидкісний інтернет у всіх українських школах: названі терміни

Міністр повідомив, що для реалізації цієї мети Кабмін виділив 500 мільйонів гривень.

"У нас є 500 мільйонів гривень для того, щоби в цьому році підключити до інтернету три тисячі сіл, шість тисяч об’єктів соціальної інфраструктури - школи та лікарні - до оптичного інтернету і, таким чином, за наступні два роки ми покриємо оптичним інтернетом до 95% території та домогосподарств", - сказав Федоров.

Міністр додав, що паралельно продовжується робота над впровадженням мобільного інтернету 4G по всій території країни.

"У 2019 році президент підписав меморандум з операторами. 1 серпня торік почався процес розподілення дев’ятисотого діапазону. Це дозволяє нам протягом двох наступних років вкрити територію України якісним інтернетом 4G. Ми почали розробку покриття швидкісним інтернетом важливих і стратегічних трас країни", – повідомив Федоров.