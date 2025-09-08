Минцифры запустило первую государственную платформу с искусственным интеллектом

"Минцифра запускает единое окно ИИ-инициатив в Украине - первую государственную онлайн-платформу, которая объединяет все ключевые ИИ-проекты, полезные документы, актуальные новости и возможности в сфере искусственного интеллекта", - сообщили в ведомстве.

Как утверждают в Минцифры, теперь бизнес, государственные организации, научные и образовательные учреждения, а также международные партнеры могут напрямую присоединиться к ИИ-трансформации Украины.

На платформе каждый будет иметь доступ к актуальным рекомендациям, полезным инструментам и практическим гайдам по использованию искусственного интеллекта в различных сферах.

Также есть возможность присоединиться к ведущему комитету при Минцифре, в частности, принять участие в формировании стратегии по ИИ до 2030 года; ознакомиться с компаниями, которые присоединились к регулированию отрасли, и узнать об ИИ-комьюнити в Украине.

Еще на платформе есть возможность в безопасной среде протестировать на соответствие международным стандартам свои ИИ-решения и получить поддержку от государства в различных сферах: GovTech, MedTech, BioTech, AgroTech, DefenseTech, EdTech.