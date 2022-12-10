Минцифры: услуги в "Дії" по итогам 2022 года сэкономят Украине 48 млрд гривен

Пользование электронными услугами по прогнозам даст суммарный экономический и антикоррупционный эффект для государства на уровне 48 миллиардов гривен в 2022 году, то есть в три раза больше, чем в 2020-2021 годах.

Об том заявил вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, передает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram .

"16,3 млрд грн - таков суммарный экономический и антикоррупционный эффект только от электронных услуг в "Дії" 2020-2021 годах. А прогноз по итогам 2022 года составляет на уровне 48 млрд грн", - говорится в публикации.

Чиновник также рассказал о конкретных кейсах Минцифры.

В частности - ликвидация коррупции благодаря переводу каждой сферы в онлайн, объясняет Федоров.

"Важный пример - цифровизация сферы строительства. Ранее за оформление документов на строительство граждане и бизнес были вынуждены платить крупные взятки. Сейчас все прозрачно в несколько кликов на портале "Дія" и сайте e-construction", - пишет он.

В итоге благодаря внедрению Единой государственной электронной системы удалось сэкономить государству 3 миллиарда гривен в год.

Запуск электронных больничных позволили сэкономить 4 миллиарда гривен ежегодно, так как ранее, до диджитализации е-больничных, ежегодно по листкам нетрудоспособности из госбюджета выплачивалось более 18 миллиардов гривен, и "часть средств уходила на купленные в интернете справки".

"По данным Минфина, до 10% всех социальных выплат неэффективны. На социальную сферу ежегодно тратится больше средств - более 700 млрд грн, которые сложно отследить. Это субсидии, пенсионные выплаты и прочее. Запуск Единой информационной системы социальной сферы позволит сэкономить бюджет до 11 млрд грн ежегодно", - привел министр следующий пример и добавил, что работа над этим еще ведется.