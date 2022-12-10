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Мінцифри: послуги у "Дії" за підсумками 2022 року заощадять Україні 48 млрд гривень

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Субота 10 грудня 2022 07:15
Мінцифри: послуги у "Дії" за підсумками 2022 року заощадять Україні 48 млрд гривень Фото: додаток "Дія" на ноутбуці та телефоні (diia.gov.ua)
Автор: Володимир Костирін

Користування електронними послугами за прогнозами дасть сумарний економічний та антикорупційний ефект для держави на рівні 48 мільярдів гривень у 2022 році, тобто утричі більше, ніж у 2020-2021 роках.

Про це заявив віце-прем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, передає РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

"16,3 млрд грн - такий сумарний економічний та антикорупційний ефект лише від електронних послуг в Дії у 2020-2021 роках. А прогноз, за підсумками 2022 року, становить на рівні 48 млрд грн", - йдеться у публікації.

Чиновник також розповів про конкретні кейси Мінцифри.

Зокрема - ліквідація корупції завдяки переведенню кожної сфери в онлайн, пояснює Федоров.

"Важливий приклад - цифровізація сфери будівництва. Раніше за оформлення документів на будівництво громадяни та бізнес були вимушені платити великі хабарі. Зараз - все прозоро у кілька кліків на порталі Дія та сайті e-construction", - пише він.

У результаті завдяки впровадженню Єдиної державної електронної системи вдалося заощадити державі 3 мільярди гривень на рік.

Запуск електронних лікарняних дозволили заощадити 4 мільярди гривень щорічно, оскільки раніше, до диджиталізації е-лікарняних, щороку за листками непрацездатності з держбюджету виплачувалось понад 18 мільярдів гривень, і "частина коштів йшла на куплені в інтернеті довідки".

"За даними Мінфіну, до 10% всіх соціальних виплат - неефективні. На соціальну сферу щорічно витрачається найбільше коштів - понад 700 млрд грн, які складно відстежити. Це - субсидії, пенсійні виплати та інше. Запуск Єдиної інформаційної системи соціальної сфери дозволить заощадити бюджету до 11 млрд грн щороку", - навів міністр наступний приклад та додав, що робота над цим ще ведеться.

Нагадаємо, українці можуть отримати витяг про місце проживання у застосунку "Дія".

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Михайло Федоров Міністерство цифрової трансформації Дия
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