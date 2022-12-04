Украинцы могут получить выписку о месте жительства через "Дію": инструкция

В Украине граждане могут получить выписку о месте жительства через приложение госуслуг "Дія". Документ можно сформировать всего за несколько минут.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минреинтеграции.

Как отметили в ведомстве, выписка о месте жительства может потребоваться при получении многих государственных услуг, открытии счета в банке и не только.

"Раньше для оформления этого документа нужно было обращаться в соответствующие органы регистрации. Теперь же его можно получить всего через несколько минут через приложение "Дія", - говорится в сообщении.

Как это сделать: инструкция

Для получения этого документа необходимо:

Зарегистрироваться и войти в "Дія", обновить приложение до последней версии. Для этого нужно выбрать "Меню" - "Обновить приложение".

Перейдите в раздел "Услуги" и выберите пункт "Справки и выписки".

В приведенном перечне найти и выбрать "Выписка о месте жительства", а затем - "Заказать выписку".

Важно. Если сведения найдены в реестре, можно загрузить документ PDF в течение 24 часов.

Для просмотра он доступен в том же разделе, где и заказывается услуга ("Выписка о месте жительства"). Также прямо из приложения ее можно отправить по электронной почте.

Напомним, ранее в "Дія" стали доступны четыре новых сервиса: пенсионное удостоверение, вид на жительство, документы на английском, а также услуга шеринг авто.

Добавим, также РБК-Украина писало о том, что недавно в приложение госуслуг добавили возможность слушать радио.