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Украинцы могут получить выписку о месте жительства через "Дію": инструкция

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Киев, Воскресенье 04 декабря 2022 14:36
Украинцы могут получить выписку о месте жительства через "Дію": инструкция Фото: украинцы могут получить выписку о месте жительства через "Дію" (diia.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

В Украине граждане могут получить выписку о месте жительства через приложение госуслуг "Дія". Документ можно сформировать всего за несколько минут.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минреинтеграции.

Как отметили в ведомстве, выписка о месте жительства может потребоваться при получении многих государственных услуг, открытии счета в банке и не только.

"Раньше для оформления этого документа нужно было обращаться в соответствующие органы регистрации. Теперь же его можно получить всего через несколько минут через приложение "Дія", - говорится в сообщении.

Как это сделать: инструкция

Для получения этого документа необходимо:

  • Зарегистрироваться и войти в "Дія", обновить приложение до последней версии. Для этого нужно выбрать "Меню" - "Обновить приложение".
  • Перейдите в раздел "Услуги" и выберите пункт "Справки и выписки".
  • В приведенном перечне найти и выбрать "Выписка о месте жительства", а затем - "Заказать выписку".

Важно. Если сведения найдены в реестре, можно загрузить документ PDF в течение 24 часов.

Для просмотра он доступен в том же разделе, где и заказывается услуга ("Выписка о месте жительства"). Также прямо из приложения ее можно отправить по электронной почте.

Напомним, ранее в "Дія" стали доступны четыре новых сервиса: пенсионное удостоверение, вид на жительство, документы на английском, а также услуга шеринг авто.

Добавим, также РБК-Украина писало о том, что недавно в приложение госуслуг добавили возможность слушать радио.

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