Минцифры хочет создать в Украине "Армию роботов"

Он отметил, что за последний год в сфере использования БПЛА произошла технологическая революция.

"В рамках проекта "Армия дронов" мы убили всю бюрократию для бизнеса, увеличили маржинальность до 25%, упростили все процедуры для ввода в эксплуатацию. Некоторые украинские компании увеличили производство БПЛА в сотни раз", - сказал Федоров.

Однако министр уверен, что для победы в войне нужно сделать больше. Он призвал производителей направить свой потенциал в пользу Сил обороны.

"Задача дальше - масштабировать опыт в сфере БПЛА по другим направлениям военных инноваций. Запустить "Армию РЭБа" и "Армию роботов". Наша команда готова сотрудничать с каждым, кто сможет помочь технологическому усилению фронта", - подчеркнул Федоров.

Производство дронов в Украине.

Во время полномасштабного вторжения вопрос дронов стал одним из важнейших на фронте. Министр обороны Алексей Резников заявил, что ВСУ сейчас распоряжаются более 20 новыми наименованиями дронов украинского производства.

Кроме того, из-за упрощения процедур для разработчиков и производителей вооружения и военной техники, в Украине произошел настоящий бум производства дронов.

Добавим, что, глядя на ситуацию в Украине, Тайвань заявил о стремительном наращивании производства дронов для защиты в случае войны с Китаем.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.