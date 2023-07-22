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Вдохновились Украиной. В Тайване собираются нарастить производство беспилотников

Новина українською →
Суббота 22 июля 2023 04:48
Вдохновились Украиной. В Тайване собираются нарастить производство беспилотников Фото: Тайвань наращивает производство БПЛА (24tv)
Автор: Антон Малиновский

Вдохновившись примером Украины, Тайвань планирует нарастить производство беспилотников, чтобы противостоять возможному нападению Китая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Издание пишет, что еще летом 2022 года президент Тайваня Цай Ин Вэнь собрала высокопоставленных должностных лиц страны, чтобы рассмотреть вопрос о том, как Украине удается успешно компенсировать преимущества более мощного врага. В докладе, который тогда был представлен, указывалось, что одной из движущих сил ВСУ являются дроны, позволившие частично создать господствующую ситуацию в воздухе.

Тогда же было озвучено, что у Тайваня ситуация с дронами "очень сложная". Так, страна имеет на вооружении только сотни дронов четырех типов, тогда как Китай имеет десятитысячный арсенал из более чем 50 видов БПЛА.

В настоящее время Тайвань начал активно наращивать производство дронов, отмечают собеседники издания. К середине 2024 года страна планирует создать более 3200 БПЛА - среди них будут как дроны весом менее двух килограммов, так и большие борта, способные наблюдать на 150 км.

Чтобы ускорить производство, правительство привлекло частные компании в научно-исследовательскую фазу разработки оружейной программы. По меньшей мере, девять частных фирм присоединились к усилиям.

Российско-украинская война дала Тайваню "большое вдохновение", - заявили в офисе Цай в ответ на вопрос Reuters.

"Во вторжении России в Украину весь мир увидел важность беспилотников. Для будущих поколений дроны будут играть очень важную роль как в гражданских, так и военных целях", - заявили в офисе президента страны.

Конфликт Тайваня и Китая

Китай не признает суверенитет Тайваня и считает его своей территорией. Поэтому между странами наблюдается напряжение отношений - Китай регулярно устраивает провокации у побережий Тайваня. К примеру, в июне они проводили учения с боевыми стрельбами вблизи острова, а самолеты КНР часто заходят в воздушное пространство Тайваня.

По данным разведки США, Китай готовит силовой сценарий захвата Тайваня, однако пытается избежать такого хода событий, и предпочел бы мирное воссоединение.

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