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Минцифры о бронировании от мобилизации в "Дії": будет происходить в течение часа

Фото: в Минцифры рассказали о бронировании от мобилизации в "Дії" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Процесс бронирования от мобилизации при помощи "Дії" будет занимать около одного часа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя директора Директората развития электронных услуг Минцифры Валерии Ткач в эфире телемарафона.

"Все процессы будут происходить в течение часа. Как только руководитель предприятия подаст работника на бронирование, будут проведены все необходимые проверки. Руководитель получит информацию по каждому работнику: забронирован он или нет", - рассказала Ткач. 

По ее словам, информацию о бронировании работник сможет увидеть в приложении "Резерв+" в военно-учетном документе. Также будет возможность распечатать бумажный документ.

Забронировать смогут сотрудников предприятий, которые признаны критически важными для функционирования экономики Украины или обеспечивают потребности Сил обороны. Получить "бронь" можно, если:

  • работник работает в указанных категориях компаний;
  • есть в перечне реестра военнообязанных;
  • имеет трудовые отношения, подтверждающие, что лицо действительно трудоустроено на предприятии.

Что предшествовало

Напомним, еще 7 июня Кабмин принял постановление, согласно которому услугу бронирования от мобилизации добавят в "Дію".

Пока что для бронирования сотрудников руководителям нужно подавать заявление в бумажном виде и ждать результата неделями.

Более детально о "брони" в "Дії" - в материале РБК-Украина.

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