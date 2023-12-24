В Минстратегпроме раскрыли, какие виды БПЛА сейчас может производить Украина

По словам чиновницы, среди беспилотников, которые уже можно производить в стране, есть, в частности, БПЛА для сбросов боеприпасов.

"Это FPV-дроны разной дальности, разного назначения, потому что мы тоже расширяем линейку производства FPV-дронов, это дроны-камикадзе - те дроны, которые летят в одну сторону", - рассказала она.

Представительница Минстратегпрома отметила, что эти категории БПЛА "являются основными".

В настоящее время, рассказала Гвоздяр, уже существенно упрощена система допуска к эксплуатации, и многие производители этим воспользовались.

"Уже 56 компаний, на самом деле 56 производителей имеют свои изделия, поставленные официально на вооружение. Другие производители также двигаются в этом направлении", - говорит чиновница.

Кроме того, были созданы условия для развития и извлечения прибыли для компаний-производителей.

"Потому что почти все компании, производящие дроны на сегодняшний день, инвестируют средства в развитие. Мне кажется, это было достаточно правильное решение - 25% прибыли для производителей. И именно это даст нам значительный рост объемов в следующем году", - рассказала замминистра.

Она добавила, что в 2024 году в ведомстве планируют "много возможностей". Это касается кредитования, упрощения определенных процедур, изменения в законодательство и прочее.

Производство дронов в Украине

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции заявил, что в 2024 году в нашей стране планируют сделать миллион дронов.

Позже министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин уточнил, что речь идет только о FPV-дронах. По словам чиновника, заводы в Украине готовы производить боеприпасы для миллиона дронов, которые планируют передать украинским защитникам в 2024 году.

Более подробно о том, сможет ли такое количество беспилотников изменить ход войны России против Украины - читайте в материале РБК-Украина.