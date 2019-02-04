Мінспорту не давало коментарів росЗМі про участь України в Універсіаді

Ігор Гоцул не спілкувався з російським інформаційним агентством ТАСС

Первый заместитель Министра молодежи и спорта Игорь Гоцул не давал комментариев российским средствам массовой информации об участии сборной Украины в зимней Универсиаде 2019 года в Красноярске (РФ). Об этом сообщает пресс-служба организации.

Ранее 4 февраля 2019 в ряде СМИ со ссылкой на российское информационное агентство ТАСС появилась информация с цитатой Игоря Гоцулав, в которой он заявил о неучастии украинцев на Универсиаде в России.

Отмечается, что Минспорта Украины не предоставляет комментарии и не отвечает на информационные запросы российских СМИ с 2014 года

Кроме того, что решение об участии сборной Украины в зимней Универсиаде-2019 в Красноярске находится в пределах компетенции Министерства образования и науки, а точнее - в пределах компетенции Комитета по физическому воспитанию и спорту МОН Украины.

Универсиада-2019 в Красноярске пройдет со 2 по 12 марта.

Напомним, в марте 2018 министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов подписал указ, запрещающий украинским спортсменам участвовать в турнирах, которые проходят в России.

Согласно новому постановлению, подписанному 11 апреля, указ министра утратил силу. Однако вместо этого министерство спорта и молодежи Украины запретило финансировать проведение тренировочных сборов и участие спортсменов в турнирах, проводимых в России.

Позже президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах рассказал, что Украина отменила запрет на участие украинских спортсменов в соревнованиях на территории России после переговоров с МОК.