ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Мінсоцполітики запевнили у відсутності підстав для різкого зростання бідності

Новини » Політика     20.05.2020 - 21:06
У Мінсоцполітики запевнили у відсутності підстав для різкого зростання бідності
Фото: гаманець з грошима (РБК-Україна)

У міністерстві очікують, що рівень бідності в кінці року становитиме 45%

Підстав для різкого зростання рівня бідності в Україні через пандемію коронавірусу немає. Цього року рівень бідності лише на 6,5% перевищить минулорічні показники.

Про це запевняють у Міністерстві соціальної політики України.

За даними міністерства, протягом останніх трьох років в Україні спостерігається впевнений вихід з кризи. Україна мала реальні шанси досягти за рівнем бідності показників 2008 року, зокрема, у 2018 році показник бідності складав 43,2% у порівнянні з 58,6% у 2016 році. У 2019 році рівень бідності також продовжив знижуватися.

"Так, рівень бідності за абсолютним критерієм (витрати нижче фактичного прожиткового мінімуму) за 9 місяців 2019 року зменшився і становив 41,4% проти 45,0% у відповідному періоді 2018 року", - розповіли в Мінсоцполітики.

У міністерстві зазначили, що пандемія коронавірусу внесла корективи у показники соціально-економічного розвитку країни, але різкого зростання рівня бідності не очікується. Так, наприкінці 2020 року рівень безробіття складатиме 45%, що всього на 6,5% вище показників 2019 року (38,5%).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що фахівці ЮНІСЕФ спрогнозували різке зростання рівня бідності в Україні через пандемію коронавірусу. Зокрема, рівень бідності в Україні за абсолютним критерієм може зрости з 27,2% до 43,6%.

Також РБК-Україна писало, що в ООН спрогнозували історичний рівень безробіття у світі через пандемію коронавірусу. Очікується, що у другому кварталі 2020 року майже 200 млн людей втратять роботу через пандемію.

Автор: Дмитро Левицький

Теги Новини України УкраїнаЮНИСЕФбедностьМіністерство соціальної політики
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся