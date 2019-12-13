У Мінсоцполітики порівняли вигідність пільг та субсидій на комуналку

Середній розмір пільг на оплату житлово-комунальних послуг у листопаді 2019 року в Україні складав трохи менше 800 гривень. Про це заявив заступник міністра соціальної політики Віталій Музиченко на брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

Як зазначив чиновник, на сьогоднішній день відбувається процедура виплат субсидій і пільг, зокрема, у грошовій готівковий формі.

"Якщо говорити про кількісні показники, ми можемо сказати, що середній розмір пільги в листопаді місяці становив майже 800 гривень", - сказав він.

Музиченко нагадав, що середній розмір субсидій у листопаді становить 1200 грн.

"Таким чином, ми можемо сказати, що у переважній кількості випадків отримувати субсидії більш вигідно, ніж пільги", - сказав він.

Чиновник відзначив, що зазвичай громадяни отримують як пільги знижку 25-50% від розміру комунальних платежів.

Нагадаємо, за даними Міністерства соціальної політики, у листопаді 2019 року субсидії в Україні отримувало близько 3 млн домогосподарств, а середній розмір виплат становив майже 1,2 тис грн.

Як повідомляло РБК-Україна, з 1 жовтня 2019 року запроваджена нова система монетизації пільг на оплату житлово-комунальних послуг. Тепер пільговики можуть отримати кошти у готівковій чи безготівковій формі. Починаючи з листопада, українці отримують квитанції за комунальні послуги з повним розміром платежу - без урахування пільг.