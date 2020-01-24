Мінсоцполітики роз'яснило ініціативу про компенсацію за борги по зарплатам

Міністерство соціальної політики України дало роз'яснення щодо законопроекту про зміни до порядку компенсацій за затримку у виплатах. Про це повідомляє прес-служба міністерства.

Як зазначили в прес-службі, схвалений урядом 24 січня законопроект містить вичерпний перелік цих виплат:

1) пенсії або щомісячне довічне грошове утримання (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною та інших доплат до пенсії, встановлених законом);

2) соціальні виплати;

3) стипендії;

4) заробітні плати;

5) сума індексації грошових доходів громадян.

У Мінсоцполітики зазначили, що нинішнє рішення внесе зміни до існуючого закону, який діє з 2000 року "Про компенсацію громадянам втрати частини доходів у зв’язку з порушенням строків їх виплати".

"У зв’язку з тим, що в нині діючій версії закону існували корупційні ризики (на це вказали фахівці Мінюсту) - а саме слово "інші" у переліку виплат, які підлягають компенсації - було уточнено перелік компенсацій", - йдеться в повідомленні.

Сам механізм дії закону не міняється і компенсації за затримки здійснюються на розмір офіційної інфляції за місяці затримки.

Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів України 24 січня схвалив законопроект щодо виплати компенсацій у разі виникнення заборгованості із виплат пенсій, зарплат, стипендій та соціальних виплат. Законопроектом пропонується встановити вичерпний перелік виплат.

Як повідомляло РБК-Україна, загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати в Україні станом на 1 грудня 2019 року склала 3220,9 млн грн, що на 21,8% (на 575,8 млн грн) більше, ніж на початок року.