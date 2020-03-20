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Мінсоцполітики просить пенсіонерів не створювати черги при сплаті за комуналку

Новини » Суспільство     20.03.2020 - 08:28
Мінсоцполітики просить пенсіонерів не створювати черги при сплаті за комуналку
Ілюстративне фото (РБК-Україна/Віталій Носач)

Міністерство запевнило, що під час карантину субсидії та пільги не зникнуть

Міністерство соціальної політики Украни просить пенсіонерів дотримуватися вимог карантину та не створювати черг під час сплати комунальних послуг. Про це заявила глава міністерства Марина Лазебна, передає РБК-Україна.

За її словами, у період карантину не буде жодних штрафних санкцій за заборгованість за спожиті комунальні послуги. Міністр закликала літніх людей не виходити без зайвої необхідності у місця скупчення людей.

"Приходить 20 число - це дата, коли ми всі платимо житлово-комунальні послуги. І наші пенсіонери - це найбільш дисципліновані платники... І якщо у них виникне заборгованість - у них ніхто не забере субсидію, це вже прийняте рішення. Якщо виникне така заборгованість не буде ні пені, ні штрафних санкцій. Тому я дуже прошу людей заспокоїтися, не ходити і не створювати черги. Убезпечте себе - це найголовніше. Не наражайте себе на небезпеку", - сказала міністр.

Також вона додала, що допомогти сплатити послуги онлайн пенсіонерам можуть діти, онуки або соціальні працівники.

Крім того міністр запевнила, що усі пенсії та інші соціальні виплати будуть нараховані вчасно у повному обсязі.

"У нас наприклад є соціальні допомоги, які перепризначаються на певні періоди. Ми забезпечили таке рішення, що всі ці допомоги будуть призначатися автоматично. Я звертаюся і прошу людей - не приходьте в органи соціального захисту, не йдіть в Пенсійний фонд - вам все буде виплачено", - сказала Лазебна.

Нагадаємо, у Міністерстві соцполітики заявили, що планують покрити витрати населення на комунальні послуги в період карантину за рахунок підвищення соціальних пільг.

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