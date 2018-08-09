В Україні створять мережу центрів підтримки підприємництва

МЕРТ спільно з ОДА до 2020 року створять мережу центрів підтримки підприємництва

Міністерство економічного розвитку і торгівлі (МЕРТ) спільно з обласними державними адміністраціями (ОДА) до 2020 року створять мережу центрів підтримки підприємництва у відповідності зі Стратегією розвитку малого та середнього підприємництва (МСП). Про це повідомляє "Урядовий портал".

За словами першого заступника глави МЕРТ Максима Нефьодова, важливо налагодити зворотний зв'язок з регіонами щодо потреб малих підприємців.

"Важливо починати перетворювати результати роботи із проектами міжнародної технічної допомоги у сталі інструменти державної політики, адже досі багато проектів в сфері розвитку підприємництва фінансуються за кошти міжнародних донорів. Вкрай важливим є також налагодити зворотній зв’язок із регіонами щодо потреб малих підприємців, що буде запорукою напрацювання дієвих рішень у цьому напрямі",- заявив Нефьодов.

Повідомляється, що центри підтримки підприємництва будуть надавати базовий рівень безкоштовної інформаційної та консультативної підтримки. Зокрема, центри інформуватимуть про доступні програми підтримки МСП, проводити освітні заходи.

Також МЕРТ планує створити інформаційний портал для підприємців на базі офіційного сайту міністерства і реалізувати "пілотний" проект про впровадження механізму часткових кредитних гарантій.

Нагадаємо, 10 травня 2018 року Кабінет міністрів України затвердив план заходів для реалізації стратегії розвитку малого та середнього бізнесу до 2020 року.