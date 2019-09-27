У Мінсоцполітики переглянуть нарахування субсидій для працівників сімейних дитбудинків

Заступник міністра соціальної політики з питань європейської інтеграції Сергій Ніжинський заявив, що у міністерстві триває робота над переглядом системи нарахування субсидій і визначення пенсійного віку для працівників дитячих будинків сімейного типу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформаційне управління Апарату Верховної ради.

Так, у комітеті з питань гуманітарної та інформаційної політики відбулася зустріч з Уповноваженим президента України з прав дитини Миколою Кулебою з нагоди Дня усиновлення, який щорічно відзначається в Україні 30 вересня.

Зокрема, велику увагу під час розмови було приділено фінансовому забезпеченню дитячих будинків сімейного типу. Так, йшлося про необхідність зміни схеми нарахування субсидій для таких сімей, оскільки вони проживають у великих за площею будинках або квартирах.

Порушувалося також питання необхідності зменшення пенсійного віку і збільшення розміру пенсій для вихователів сімейних будинків, які, в силу специфіки роботи, працюють цілодобово і не мають можливості йти на лікарняні і брати відпустки.

"За словами заступника міністра, вже триває робота над переглядом системи нарахування субсидій і визначення пенсійного віку для працівників дитячих будинків сімейного типу. Одним із пріоритетів міністерства він також назвав збільшення кількості і якості соціальних працівників", - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, у Раді анонсували розробку законопроектів в сфері усиновлення. Зокрема, для напрацювання документів комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики створить робочі групи за участю представників міністерств та інших комітетів ВР.

Як писало РБК-Україна раніше, у березні 2018 року депутати Верховної ради 8 скликання не підтримали законопроект про приєднання України до Конвенції про захист дітей та співробітництво з питань міждержавного усиновлення. За відповідний законопроект проголосували 166 депутатів при необхідних 226 голосах.

Додамо також, Кабінет міністрів України до 2017 року планував дозволити усиновлення дітей ВІЛ-інфікованими, інвалідами та трансгендерами.