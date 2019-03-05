У Мінсоцполітики назвали умову для скасування субсидії на наступний рік

Станом на травень не повинно бути заборгованості за комуналку більше 340 грн

Задолженность за жилищно-коммунальные услуги по состоянию на май 2019 года приведет к отказу в назначении субсидий. Об этом говорится в разъяснении Министерства социальной политики.

Как отметили в министерстве, есть граждане, которым субсидия в денежной форме поступит вместе с пенсией в 20 числах марта - в их пенсионный день. В подавляющем большинстве это работающие пенсионеры.

"Субсидию не отменят. Помощь наличными в следующем месяце так же придет в день выплаты пенсии. Главное, чтобы задолженности не было по состоянию на май 2019 - тогда, когда происходит переназначение субсидий на новый год", - говорится в сообщении.

Как сообщало РБК-Украина, Пенсионный фонд Украины в соответствии с утвержденным графиком начал финансирование пенсий и жилищных субсидий с 1 марта 2019 года.

Напомним, в мае 2019 года всем получателям субсидий нужно обязательно подать заявление и декларацию о доходах в управление социальной защиты населения. Автоматическое переназначение помощи будет касаться только тех, кто обратился за субсидией впервые в 2019 году.

Оплата коммунальных платежей после 20 марта не будет влиять на субсидию следующего месяца. Однако, если по состоянию на май 2019 года в домохозяйства будет просроченная свыше месяца задолженность за услуги свыше 340 гривен, субсидию на сезон 2019-2020 гг. не назначат.