РФ повинна виплатити 1,088 млн гривень переселенцю з Донецька

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Суд прийняв відповідне рішення

Росія повинна виплатити 1,088 млн гривень вимушеному переселенцю з Донецька. Таке рішення сьогодні, 12 липня, винесла суддя Приморського районного суду м. Одеса Ольга Шенцова за заявою Сергія Шкребтія, підготовленого командою "Сили права" Андрія Сенченка, передає РБК-Україна з посиланням на прес-службу партії.

Зокрема, суд постановив "стягнути з Російської Федерації на користь Шкребтія Сергія Григоровича відшкодування моральної шкоди 1 088 886, 68 грн (один мільйон вісімдесят вісім тисяч вісімсот вісімдесят шість гривень, шістдесят вісім копійок)".

До вимушеного переселення з окупованої території Донецької області Сергій працював на заводі охоронцем. Відкрито засуджував російську агресію в Криму і активно відстоював свою проукраїнську позицію. В грудні 2014 року прийняв рішення покинути окупований Російською Федерацією Донецьк і переїхати в Одесу, щоб мати можливість жити, не турбуючись про свою безпеку.

На думку глави "Сили права" Андрія Сенченка, виконання таких рішень можливе лише у примусовому порядку через арешт активів РФ на території України та інших держав.

"Ми готуємо арешт російських активів, розташованих в Західній Європі. Для арешту великих активів необхідно в короткий термін отримати велику кількість судових рішень на значну суму. Це дозволить істотно прискорити виконання рішень для кожного постраждалого. На протязі всіх п'яти років війни "Сила права" виконує функції, на які влада виявилася не здатною", - розповів він.

Як повідомили в прес-службі, за п'ять років роботи "Сили права" на користь постраждалих отримано і набрало чинності більше 1000 судових рішень, заарештовані перші російські фінансові активи на суму 3,5 мільярда доларів США, які будуть використані на виплати компенсації морального і матеріального збитку громадянам, постраждалим внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України

Вся юридична на організаційна допомога "Сили права" безкоштовна.