Мінсоцполітики позбавляє громадян незаконних субсидій після скарг сусідів

Міністерство соціальної політики на підставі скарг позбавляє громадян незаконно отриманих субсидій і примушує їх повернути гроші. Про це на брифінгу сказав міністр соціальної політики Андрій Рева, передає кореспондент РБК-Україна.

Міністр нагадав про те, що влітку минулого року був відкритий реєстр субсидій, в якому помітили дуже багатих громадян.

"Після того, як ми відкрили реєстру, до нас почали надходити тисячі листів від сусідів, які сигналізують нам", - розповів міністр.

Рева розповів, що міністерство через систему державних соціальних інспекторів перевіряє скарги. "І у разі виявлення ми приймаємо заходи", - сказав він і додав, незаконно отримана субсидія повинна бути повернена.

При цьому міністр зазначив, що відповідальність може наставати тільки в тому випадку, якщо громадяни самі вказували неправдиві відомості для отримання субсидій, а не в результаті помилки управлінь соцзахисту.

Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів планує змінити порядок нарахування субсидій для громадян, які отримали субсидії грошима, але не розрахувалися за житлово-комунальні послуги. Неплатників планують переводити на безготівкову форму терміном на один рік.

Нагадаємо, за даними Державної служби статистики, субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг у лютому 2019 року отримували 3735,1 тис. домогосподарств.