Минсоцполитики анонсировало запуск единой государственной онлайн-платформы по усыновлению

В Украине планируют запустить единую государственную онлайн-платформу об усыновлении и семейном воспитании детей. Сейчас уже есть возможность приобщиться к бета-тестированию, а полноценная версия заработает в начале 2024 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство социальной политики Украины .

В ведомстве отмечают, что презентованный тизер платформы "Украина для каждого ребенка" имеет целью "собрать обратную связь от потенциальных пользователей". Это нужно для того, чтобы украинское общество стало более осведомленным в вопросах семейного воспитания детей, а путь будущих усыновителей "максимально понятным и легким".

По словам главы Минсоцполитики Оксаны Жолнович, платформа должна поддерживать людей, которые планируют взять ребенка в семью.

Как присоединиться к тестированию

В министерстве объяснили, что к созданию единой платформы может присоединиться каждый небезразличный гражданин. Для этого нужно:

перейти по ссылке: https://dity.gov.ua;

нажать на раздел "Опрос" или проскролить экран вниз и найти раздел "Помогите нам сделать платформу более полезной";

пройти небольшой опрос о том, какую информацию вы хотели бы видеть на единственной платформе.

Также отмечается, что те, кто присоединятся к бета-тестированию единой платформы, могут первыми получить доступ ко всем ее функциям после полноценного запуска.

"Платформа будет местом предоставления консультационной поддержки, станет своеобразной пошаговой дорожной картой для тех, кто становится на путь усыновления и альтернативного отцовства", - сказала глава Координационного центра по развитию семейного воспитания и ухода за детьми Ирина Тулякова.

Какие возможности даст платформа

В Минсоцполитики рассказали, что "Украина для каждого ребенка" станет онлайн-платформой, где в единственном месте можно найти всю необходимую информацию и ресурсы, касающиеся усыновления и устройства ребенка в семейные формы воспитания: