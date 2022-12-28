В Минске в рамках "внезапной проверки" решили перейти на военное время: что это значит

В Беларуси проводятся мероприятия по переводу с мирного на военное время. Они проходят в рамках "внезапной проверки" войск, которая, по всей видимости, продолжает длиться на территории страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Беларуси.
"В соответствии с планом внезапных проверок уровня боевой и мобилизационной готовности, утвержденным начальником управления службы войск Вооруженных Сил, в Минской военной комендатуре проводится комплекс мероприятий по переводу с мирного на военное время", - говорится в сообщении.
Как утверждается, основная цель мероприятия - якобы проверка знаний военнослужащих и оценка их действий при приведении воинской части в высшие степени боевой готовности.
Как сообщалось, учения российской армии и ВС Беларуси продлено еще на несколько дней, как минимум до 26 декабря согласно графику проведения учений на белорусских полигонах.
Напомним, начальник ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что на сегодняшний день вероятность повторного наступления с территории Беларуси остается низкой.
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