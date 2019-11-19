Мінський процес триватиме й без політичного прогресу, - посол Німеччини

Мінський процес по Донбасу продовжиться навіть без політичного врегулювання ситуації на сході України. Про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" заявила посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен.

За її словами, мінський процес буде тривати, навіть якщо не буде політичного врегулювання.

"В рамках мінського майданчика можна зробити кроки для покращення життя людей, бо є ще гуманітарна підгрупа, економічна...У рамках цієї підгрупи вони дійсно дуже активно шукають рішення для того, щоб людям було легше. Наприклад, можна обговорювати питання спрощення процедури перетину лінії розмежування, це можна робити в рамках "Мінська" - маленькі речі для людей", - зазначила Фельдгузен.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що на сьогоднішній день альтернативи мінськими угодами не готуються.

До цього він заявив, що Київ допускає можливість виходу з мінських домовленостей. Міністр зазначив, що таке рішення може бути прийнято, якщо цей процес "буде йти нескінченно". Він додав, що перший крок до такого рішення може бути зроблений після нормандського саміту.