Мінський метрополітен приєднався до страйків

Мінський метрополітен вийшов на страйк. Вже кілька десятків найбільших підприємств страйкують і вимагають припинити насильство з боку правоохоронців.

Про це повідомляє NЕХТА.

Страйкують від співробітників депо до інженерних служб.

Зазначимо, страйки охопили всю Білорусь. Зокрема, барановицький верстатобудівний завод "АТЛАНТ", мінський завод колісних тягачів, білоруський виробник оптичної, оптико-механічної та оптико-електронної апаратури БелОМО, Мінський завод колісних тягачів, МАЗ, Мінський моторний завод, Жабінковський цукровий завод зупинили свою роботу.

Національний страйк почався 11 серпня. Після двох днів масштабних протестів у країні.

Нагадаємо, у матеріалі РБК-Україна повідомляється, як зараз проходить страйк в Білорусі і хто його підтримує.

Раніше повідомлялося, що Олександр Лукашенко відреагував на масштабні страйки у Білорусі.