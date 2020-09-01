Мінські угоди залишаються єдиною основою для досягнення миру на Донбасі, - ООН

В Генасамблеї ООН представили доповідь про роботу Ради безпеки у 2019 році. Зокрема там йшлося й про врегулювання військового конфлікту на Донбасі.

Про це повідомляє Центр новин ООН.

Про ситуацію в Україні доповідали помічник Генерального секретаря з гуманітарних питань та заступник Координатора надзвичайної допомоги Урсула Мюллер, головний спостерігач Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Ертугрул Апакан і спеціальний представник діючого голови ОБСЄ Мартін Сайдік.

Вони повідомляли Раді про те, що Мінські домовленості, хоча вони багато в чому не виконуються, залишаються єдиною узгодженою основою для досягнення миру шляхом переговорів на сході України.

Зазначається, що на порядку денному Радбезу були пункти не тільки по ситуації в окремих країнах, а й тематичні питання, в тому числі що стосуються боротьби з фінансуванням тероризму, з наданням зброї та інших ресурсів терористам.

Нагадаємо, раніше заступник керівника української делегації у ТКГ Вітольд Фокін заявив, що для того, щоб припинити війну і зберегти життя бійців та командирів потрібно оголосити загальну амністію, провести вибори, вирішити питання особливого статусу окремих районів, а краще всього Донбасу.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що заяви Фокіна не відображають офіційної позиції України.

Крім цього, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков вважає заяву Фокіна про амністію бойовикам такою, що не відповідає національним інтересам.

Також раніше РБК-Україна писало, що в США до річниці Іловайська закликали Росію виконувати мінські зобов'язання.