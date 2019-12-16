Мінські угоди потребують додаткової інтерпретації, - посол Франції

Мінські угоди по врегулюванню ситуації на сході України потребують доповнення щодо етапності реалізації домовленостей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю посла Франції в Україні Етьєна де Понсена "Інтерфакс-Україна".

За словами французького посла, мінські домовленості є найкращим документом на даний момент, який дозволить домогтися припинення конфлікту на Донбасі.

"У той же час за певним аспектам мінські домовленості вимагають прояснення, додаткової інтерпретації. Не все в них прописано точно з точки зору етапності і залишається простір для того, щоб досягти більшої точності в деяких деталях практичної реалізації цих домовленостей", - заявив де Понсена.

Як зазначив посол Франції, пропозиції щодо адаптації та додаткових інтерпретаціях можуть виходити як від України, так і від будь-якої із сторін.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що в Кремлі вважають, що зміни мінських угод можливо лише у випадку спільної роботи Києва з так званими Донецької та Луганської "народними республіками".

Також повідомлялося, що тристороння контактна група в Мінську щодо врегулювання ситуації на Донбасі підготує зміни в мінських домовленості до наступної нормандської зустрічі, запланованої на березень 2020 року.