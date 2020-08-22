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У Мінську затримали координатора протестів, - МВС

Мінськ, Субота 22 серпня 2020 14:21
У Мінську затримали координатора протестів, - МВС
Фото: протести в Білорусі (tut.by)
Автор: РБК-Україна

Чоловік займався пошуком і фінансуванням учасників акцій

У Мінську співробітники правоохоронних органів затримали одного з координаторів незаконних вуличних протестів. 34-річний мінчанин займався пошуком і фінансуванням нових учасників акцій.

Про це повідомляє прес-служба МВС Білорусі.

"Вийти на нього вдалося після затримання 37-річного уродженця столиці, який розповів про зустріч із зазначеним чоловіком і його проханнях зібрати масовку для участі в акції протесту за гроші", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, координатор підійшов до нього в одному з центральних продовольчих магазинів міста і запропонував зібрати близько 10-12 осіб для участі в несанкціонованому масовому заході політичного характеру. Після отримання згоди незнайомець дав посереднику 60 рублів, а також купив йому спиртне та продукти харчування.

Правоохоронці припинили зустріч учасників змови. Наразі відносно обох чоловіків проводиться перевірка.

Нагадаємо, 9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори, на яких чинний глава держави Олександр Лукашенко, який займає свій пост з 1994 року, набрав 80,1% голосів. Відразу після виборів у Білорусі почалися акції протесту.

Раніше повідомлялося, що чинний президент Білорусі Олександр Лукашенко пригрозив учасникам страйку силовими заходами, якщо вони "підуть громити".

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