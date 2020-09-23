У Мінську затримали понад 10 протестувальників, - міліція

У Мінську під час жорсткого розгону акції протесту проти Олександра Лукашенка затримали понад 10 мітингувальників. Точна кількість затриманих ще встановлюється.

Про це заявила речниця ГУВС Мінського місквиконкому Наталія Ганусевич в коментарі російському агентству "РИА Новости".

Ганусевич підтвердила, що сьогодні силовики проводили затримання за участь у нібито несанкціонованому заході. Вона оцінила кількість затриманих як "понад десять".

Крім того, представниця міліції підтвердила застосування водометів проти учасників акції протесту в Мінську.

Нагадаємо, ввечері 23 вересня біля стели "Мінськ - місто герой" почалися жорсткі затримання протестувальників. У мережі публікувалися відео, на яких було зафіксовано застосування водометів проти демонстрантів.

Зазначимо, протести у Білорусі сьогодні спалахнули через таємну інавгурацію Лукашенка. Лукашенко сьогодні прийняв присягу президента та вступив на черговий термін. Після цього опозиція анонсувала масові акції протесту в країні.

Як писало РБК-Україна, білоруська міліція перейшла на посилений режим несення служби через заплановані акції протесту в країні.