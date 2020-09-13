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У Мінську силовики застосували зброю

Автор: Игорь Литвиненко

В Мінську в ході протестів співробітник правоохоронних органів здійснив попереджувальний постріл у повітря. До цього на місці інциденту зібралася колона демонстрантів.

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Про це повідомляє Onliner.

Силовики зустріли одну з колон демонстрантів на вулиці Нововиленській. Колона рухалася в бік селища Дорзди, де проживає керівництво країни. Між демонстрантами і силовиками було близько 50 метрів. Між ними зав'язалася суперечка. В якийсь момент з боку силовиків пролунав попереджувальний постріл у повітря.

На місці інциденту з'явилися машини з щитами і силовики в повному обмундируванні. Вони почали рух у бік протестувальників, після чого демонстранти розбіглися і почали залишати місце.

Нагадаємо, сьогодні в Білорусі триває 36-й день протестів. У ході демонстрацій правоохоронці вже затримали 250 учасників протестів.

Як повідомляло РБК-Україна, в центр Мінська ввели військових і бронетехніку, біля резиденції Лукашенка був припаркований БТР.

Детальніше про те, що зараз відбувається в Білорусі читайте у матеріалі РБК-Україна.

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