У Мінську відповіли на пропозицію Зеленського провести нові вибори

В Мінську не потребують порад українського президента Володимира Зеленського провести нові вибори. Міністерству закордонних справ Білорусі, навпаки, хотілося б отримати підтримку.

Про це сказав прес-секретар МЗС Білорусі Анатолій Глаз у коментарі агентству БЕЛТА.

"Знаєте, Україна - братерська для нас країна і український народ - братський для білорусів. Тому, звичайно, в цей відверто непростий для нашої країни час хотілося б відчути якусь підтримку або хоча б розуміння, а не слухати вже заїжджені з усіх боків поради. Зараз ми потребуємо не їх", - сказав він.

При цьому він заявив, що в новітній історії України були політичні експерименти, щодо яких є сумніви в їх правильності та корисності.

"Більше того, на нашу думку, в українського керівництва ще багато років буде багато питань важливіших, якими потрібно щодня займатися всередині своєї країни, ніж роздавати поради сусідам", - сказав офіційний представник білоруського МЗС.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що Олександр Лукашенко повинен мати сміливість призначити нові вибори, оскільки тільки так можливо врегулювати політичну кризу в цій країні.

Зазначимо, що після президентських виборів 9 серпня, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко, у Білорусі почалися масові протести, які із застосуванням вогнепальної зброї придушуються силовиками.