У Мінську виявили мертвим ще одного учасника протестів

В Партизанському районі Мінська знайшли мертвим ще одного демонстранта, який раніше вважався зниклим безвісти. Микиту Кривцова виявили мертвим у лісопарку, на ньому були сліди побиття.

Про це повідомляє інформаційний портал NEXTA.

Наголошується, що його тіло знайшли у зашморгу. Микита Кривцов зник після протестів 12 серпня.

Нагадаємо, раніше МВС Білорусі заявило, що інформація про зниклих безвісти, яку публікують опозиційні ЗМІ, часто неправдива.

До цього портал TUT.BY опублікував список тих, хто зник, внісши в перелік учасників протестів, які отримали адміністративні арешти, але їхнє місцеперебування було невідоме.

Зазначимо, масові протести в Білорусі, які супроводжувалися арештами та побиттями, спалахнули після президентських виборів 9 серпня, на яких вчергове з великим відривом переміг Олександр Лукашенко. Частина білоруського суспільства не погодилася з такими результатами виборів і вимагає нового голосування.