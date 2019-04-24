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У Мінську почалося засідання Тристоронньої контактної групи

Новини » Політика    24.04.2019 - 12:45
У Мінську почалося засідання Тристоронньої контактної групи
Фото: МЗС Білорусі (twitter.com/belarusmid)

Зустріч проводять робочі підгрупи

У Мінську 24 квітня проходить засідання Тристоронньої контактної групи, яка займається питаннями щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Про це повідомляє прес-служби МЗС Білорусі.

Повідомляється, що зараз ведуться переговори в різних робочих підгрупах.

"В Мінську проходить зустріч робочих підгруп Тристоронньої контактної групи по врегулюванню ситуації на сході України", - йдеться в повідомленні.

У Мінську почалося засідання Тристоронньої контактної групи

Нагадаємо, раніше діючий голова ОБСЄ Мирослав Лайчак висловив глибоке співчуття з приводу того, що Тристороння контактна група та її робоча група з питань безпеки не змогли домовитися про перемир'я.

РБК-Україна писало, що 10 квітня російська сторона в Мінську під час переговорів у тристоронній контактній групі по врегулюванню ситуації на Донбасі, зірвала засідання гуманітарної та економічної підгруп.

Зазначимо, глава Міністерства закордонних справ РФ Сергій Лавров повідомив, що Москва розраховує на виконання мінських угод новим керівництвом після виборів в Україні.

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