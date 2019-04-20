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Глава ОБСЄ закликав до переговорів по "великодньому" перемир'ю

Новини » Суспільство    20.04.2019 - 07:51
Глава ОБСЄ закликав до переговорів по "великодньому" перемир'ю
Фото: ОБСЄ (з відкритих джерел)

Мирослав Лайчак також закликав домовитися про стале припинення вогню

Діючий голова ОБСЄ Мирослав Лайчак висловив глибоке співчуття з приводу того, що Тристороння контактна група та її робоча група з питань безпеки не змогли домовитися про перемир'я. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ОБСЄ.

Він підкреслив необхідність не тільки відновити перемир'я, але і домовитися про стале і незворотне припинення вогню.

"Кожен день люди на сході України відчувають труднощі. Обов'язок сторін - гарантувати безпечне та надійне середовище, і це є ключовою умовою для будь-якого позитивного розвитку, включаючи поліпшення важкої гуманітарної ситуації", - сказав Лайчак.

Він також закликає сторони продовжити переговори, щоб досягти і зберегти прихильність припиненню вогню.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що під час переговорів у форматі Тристоронньої контактної групи (ТКГ) Росія відмовилася підтримати ініціативу України про оголошення великоднього перемир'я з 19 квітня.

Також на скайп-конференції так і не з'явився представник РФ в ТКГ Борис Гризлов, російську сторону представляв дипломат Кульмугамедов.

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