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У Мінську почалися зустрічі робочих підгруп у рамках ТКГ

Новини » Політика    18.09.2019 - 11:58
У Мінську почалися зустрічі робочих підгруп у рамках ТКГ
Ілюстративне фото (twitter.com/BelarusMID)

Контактна група сьогодні обговорить пенсії для жителів ОРДЛО

У Мінську (Білорусь) в рамках засідання тристоронньої контактної групи по врегулюванню ситуації на Донбасі почалися зустрічі робочих підгруп. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Міністерства закордонних справ Білорусі.

Повідомляється, що з 11:00 у білоруській столиці проходить зустріч робочих підгруп тристоронньої контактної групи по врегулюванню ситуації на сході України. Засідання традиційно проходять у президент-готелі.

У Мінську почалися зустрічі робочих підгруп у рамках ТКГ

Нагадаємо, раніше представник Кабінету міністрів у Верховній раді Ірина Верещук повідомила, що на переговорах контактної групи обговорять питання пенсій жителями тимчасово окупованих територій Донбасу. Крім того, ключовими питаннями зустрічі в Мінську будуть безпека та звільнення утримуваних осіб.

Зазначимо, раніше також повідомлялося, що голова ОБСЄ та міністр закордонних справ Словаччини Мирослав Лайчак вважає "формулу Штайнмайєра" найбільш доречною для виконання мінських домовленостей. Формула передбачає особливий статус Донбасу за чесні вибори по стандартам ОБСЄ.

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