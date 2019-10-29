У Мінську почали засідання контактні підгрупи по Донбасу

У Мінську 29 жовтня розпочали засідання контактні підгрупи трехсторонеей контактної групи по врегулюванню ситуації на Донбасі. Про це повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ Білорусі в Twitter.

почали Роботу підгрупи з економіки, безпеки, гуманітарних та політичних питань. Також пройде засідання тристоронньої контактної групи, на якій сторони обговорять питання про розведення сил і засобів в Золотом і Петровському.

Нагадаємо, останнє засідання тристоронньої контактної групи минуло 15 жовтня. Під час засідання обговорювався новий графік розведення сил на Донбасі, проте сторони не змогли узгодити його. Тоді українська сторона зазначила, що бойовики продовжують систематично порушувати режим тиші вздовж всієї лінії зіткнення, в тому числі в районі Золотого і Петровського, де має відбутися розведення сил.

Також РБК-Україна повідомляло, що представник країни в Тристоронньої контактної групи Леонід Кучма не вважає "формулу Штайнмайера" - формулою світу. На думку Кучми, для реалізації світу на Донбасі необхідна допомога іноземних лідерів.