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У Мінську мітингувальники пришли до резиденції Лукашенка

Автор: Дмитро Левицький

У Мінську багатотисячна колона протестувальників прийшла до резиденції чинного президента Білорусі Олександра Лукашенка. Мітингувальники підійшли впритул до загородження силовиків на проспекті Переможців.

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Про це повідомляє білоруське видання TUT.by.

Дорога до резиденції Лукашенка перегороджена колючим дротом та спецтехнікою "Рубіж" на базі військової техніки БРДМ-2. На території президентської резиденції також стоять 10 військових БТРів з кулеметами.

Силовики поки не розганяють протестувальників, які прийшли до резиденції президента.

Нагадаємо, сьогодні у Мінську проходить масштабна мирна акція протесту. Мітингувальники вимагають проведення нових прозорих президентських виборів, а також покарання всіх відповідальних за жорсткі затримання та катування учасників попередніх акцій.

Після початку акції протесту мобільний оператор А1 обмежив роботу інтернету в Мінську за дорученням білоруської влади.

Крім того, акції протесту сьогодні охопили всі великі міста Білорусі; силовики розганяють акції та затримують мітингувальників.

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