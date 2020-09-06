У Мінську мітингувальники пришли до резиденції Лукашенка

У Мінську багатотисячна колона протестувальників прийшла до резиденції чинного президента Білорусі Олександра Лукашенка. Мітингувальники підійшли впритул до загородження силовиків на проспекті Переможців.

Про це повідомляє білоруське видання TUT.by.

Дорога до резиденції Лукашенка перегороджена колючим дротом та спецтехнікою "Рубіж" на базі військової техніки БРДМ-2. На території президентської резиденції також стоять 10 військових БТРів з кулеметами.

Силовики поки не розганяють протестувальників, які прийшли до резиденції президента.

Нагадаємо, сьогодні у Мінську проходить масштабна мирна акція протесту. Мітингувальники вимагають проведення нових прозорих президентських виборів, а також покарання всіх відповідальних за жорсткі затримання та катування учасників попередніх акцій.

Після початку акції протесту мобільний оператор А1 обмежив роботу інтернету в Мінську за дорученням білоруської влади.

Крім того, акції протесту сьогодні охопили всі великі міста Білорусі; силовики розганяють акції та затримують мітингувальників.