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У Мінську мобільний оператор знову обмежив роботу інтернету

Мінськ, Неділя 06 вересня 2020 15:34
У Мінську мобільний оператор знову обмежив роботу інтернету
Фото: акція протесту в Мінську (tut.by)
Автор: Дмитро Левицький

Білоруський мобільний оператор А1 заявив про зниження пропускної здатності інтернету в Мінську, де сьогодні проходить акція протесту. Обмеження пов'язані з наказом діючої влади.

Про це мобільний оператор повідомив на сторінці у Twitter.

Оператор пояснив, що виконання вимог влади спричинить погіршення якості мобільного інтернету або тимчасову його недоступність.

"Про відновлення коректного доступу буде повідомлено, як тільки це стане можливим. Сподіваємося на швидке відновлення обслуговування", - додав А1.

Зазначимо, обмеження роботи мобільного інтернету під час акцій протесту в Мінську вже стало звичною практикою білоруського режиму. Інтернет обмежують в місцях масового скупчення людей, щоб ускладнити координування між мітингувальниками та висвітлення акцій протесту.

Нагадаємо, сьогодні в Мінську проходить масова акція протесту з вимогою проведення нових президентських виборів в Білорусі. Перед початком акції силовики стягли в центр міста військову бронетехніку та перекрили головні вулиці.

Додамо, акції протесту охопили не тільки Мінськ, але й всі великі міста Білорусі; силовики почали затримувати мітингувальників.

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