У Мінську домовилися про перемир'я на Донбасі з 8 березня

Відповідне рішення було прийняте під час переговорів 7 березня

Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе Евгений Марчук сообщил, что сегодня в Минске стороны переговоров договорились о режиме тишины в зоне боевых действий с полуночи 8 марта. Об этом он сказал в эфире телеканала "Прямой", сообщает РБК-Украина.

Он сообщил, что сегодня состоялось заседание в режиме видеоконференции, которое длилось более 7 часов, во время которого были достигнуты договоренности о бессрочном режим тишины.

"Самое главное: все-таки мы сегодня договорились и все стороны согласились, что с нуля часов запускается режим тишины", - сказал Марчук.

Напомним, Трехсторонняя контактная группа в последний раз договаривалась о введении перемирия на Донбассе с 29 декабря в связи с новогодними и рождественскими праздниками. Однако его систематически срывали боевики.

РБК-Украина писало, что в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе в течение четверга, 7 марта, получили ранения трое украинских военнослужащих. В течение текущих суток противник шесть раз открывал огонь по позициям украинских войск