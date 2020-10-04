У Мінську на акціях протесту в суботу затримали 11 осіб

У суботу, 3 жовтня, в містах Білорусі поновилися протести. Вони супроводжувалися затриманнями. Тільки в Мінську затримали 11 осіб.
Про це повідомляє місцевий портал TUT.BY.
При цьому не уточнюється, чи є серед затриманих студенти, які провели акцію протесту біля входу в лінгвістичний університет, або журналісти.
"У ГУВС Мінміськвиконкому заявили, що в столиці за участь у несанкціонованих акціях у суботу затримали 11 осіб", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, в Білорусі затримали головного редактора гомельського ЗМІ.
Раніше повідомлялося, що опозиціонерка Світлана Тіхановська почала формувати тіньовий уряд.
Протестуючі в Білорусі вимагають провести нові вибори президента за міжнародними стандартами, а також звільнити всіх політичних в'язнів.