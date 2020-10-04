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У Мінську на акціях протесту в суботу затримали 11 осіб

Мінськ, Неділя 04 жовтня 2020 07:59
У Мінську на акціях протесту в суботу затримали 11 осіб
Фото: в Білорусі тривають затримання учасників протесту (tut.by)
Автор: РБК-Україна

У суботу, 3 жовтня, в містах Білорусі поновилися протести. Вони супроводжувалися затриманнями. Тільки в Мінську затримали 11 осіб.

Про це повідомляє місцевий портал TUT.BY.

При цьому не уточнюється, чи є серед затриманих студенти, які провели акцію протесту біля входу в лінгвістичний університет, або журналісти.

"У ГУВС Мінміськвиконкому заявили, що в столиці за участь у несанкціонованих акціях у суботу затримали 11 осіб", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в Білорусі затримали головного редактора гомельського ЗМІ.

Раніше повідомлялося, що опозиціонерка Світлана Тіхановська почала формувати тіньовий уряд.

Протестуючі в Білорусі вимагають провести нові вибори президента за міжнародними стандартами, а також звільнити всіх політичних в'язнів.

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