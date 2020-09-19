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У Мінську на акції протесту почалися затримання

Автор: Дмитро Левицький

У Мінську силовики почали затримувати учасників протестного маршу. Серед затриманих відома активістка Ніна Багінська.

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Про це повідомляє білоруський Telegram-канал "Страна для Жизни".

Затримання почалися біля торгового центру "Айсберг". Крім Багінської, силовики затримали ще декількох жінок, які брали участь в акції протесту. Деяких протестувальниць силовикам доводилося нести до автозаку на руках.

Зараз протестувальники опинилися в оточенні силовиків, які перекрили їм рух поблизу торгового центру. Деяких учасників протесту вдається відбити у силовиків.

Нагадаємо, сьогодні у Мінську проходить черговий марш на підтримку опозиції та проти чинної влади. Мітингувальники вимагають нових президентських виборів, а також покарання всіх причетних до вбивств та катування учасників попередніх акцій протесту.

Лідерка опозиції Світлана Тіхановська підтримала сьогоднішній марш та закликала білорусів щотижня виходити на акції протесту.

Зазначимо, під час акцій протесту у минулу неділю у Білорусі, за офіційними даними правоохоронців, затримали понад 700 осіб.

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