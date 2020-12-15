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У Мінську на акції пенсіонерів затримали більше ста осіб

Автор: Артур Родивилов

У понеділок, 14 грудня, силовики розігнали так званий "Марш мудрості" в Мінську (Білорусь). Повідомляється про затримання 106 осіб.

Про це повідомляє правозахисна група "Вясна".

У відношенні затриманих розпочато адміністративний процес за порушення законодавства про масові заходи. Найстарший серед учасників акції - чоловік 1937 року народження.

14 грудня на площі Незалежності біля Червоного костелу в центрі білоруської столиці зібралися кілька десятків учасників акції протесту - "маршу пенсіонерів".

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Нагадаємо, на недільних протестах у Мінську затримано понад 300 осіб. Їх затримали за несанкціоновані акції та опір міліції.

Раніше лідер білоруської опозиції Світлана Тіхановська заявила, що правління Лукашенка закінчитися до весни.

"Я не можу передбачити майбутнє. Головне - це воля народу. Думаю, до весни ми зможемо перемогти. Але хто знає: це може статися наступного тижня", - сказала вона.

Вона також підкреслила, що стратегія опозиції не змінюється - це тиск, переговори та нові вибори.

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