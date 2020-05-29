Мінськ закінчився ще у 2015: у Раді заявили про "моральне право" вийти з угод

Українська сторона має політичне і моральне право відмовитися від мінських угод щодо врегулювання на Донбасі, якщо Росія "покаже свою несумлінність". При цьому мінські угоди закінчилися ще у 2015.

Про це в інтерв'ю lb.ua заявив голова парламентського комітету з питань зовнішньої політики Олександр Мережко.

За його словами, Україна має моральне право відмовитися від мінських угод і шукати інші варіанти розв'язання питань Донбасу, якщо Росія "покаже свою несумлінність". Водночас Москва вже пішла на такий крок, провівши "вибори" в окупованих районах.

"В тому випадку, якщо Україна дотримує свої зобов'язання, а Росія ні, у нас з'являється право - і я тут проводжу аналогію з міжнародним договором - через недотримання і порушення домовленості контрагентом вийти з процесу", - зазначив Мережко і додав, що санкції залишаться в силі, оскільки вихід з Мінська відбудеться не з вини Києва.

Він підкреслив, що мінські угоди закінчилися ще 31 грудня 2015 року, а на сьогодні мова йде про спроби зберегти зобов'язання і наповнити їх новим змістом. Водночас нардеп заперечує плани щодо розробки "Мінська-3".

"Такого плану немає. Зараз ми зосереджені лише на сумлінному виконанні того, що зафіксовано в тексті мінських угод, попри всі інтерпретації, на деякі положення, які ми відкидаємо", - додав Мережко.

Нагадаємо, раніше джерела РБК-Україна повідомили, що голова російської делегації в Мінську Борис Гризлов не був присутній на останніх консультаціях, хоча і сам звинуватив Україну в зриві переговорів.

На крайніх переговорах Контактної групи сторони домовились погодити списки для обміну полоненими.