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Гризлов "прогуляв" переговори ТКГ з Донбасу, - джерело

Новини » Політика     28.05.2020 - 00:30
Гризлов "прогуляв" переговори ТКГ з Донбасу, - джерело
Фото: Борис Гризлов (twitter/ukraina.ru)

Гризлов звинуватив Україну в зриві переговорів, при цьому сам не був присутній на засіданні

Представник Росії в Тристоронньої контактної групи Борис Гризлов на прес-конференції нібито за підсумками засідання ТКГ, звинуватив Україну в зриві переговорів по Донбасу 27 травня. Однак сам Гризлов не брав участь у її засіданні.

Про це РБК-Україна повідомило джерело, близьке до ходу переговорів.

"Гризлов прогуляв переговори, як школяр, і відзвітував про те, чого в реальності не було", - уточнив співрозмовник видання.

Раніше в російських ЗМІ з'явилося заява Гризлова про нібито "зрив роботи" чотирьох підгруп ТКГ з боку України. За його словами, є "серйозні питання до складу київської делегації".

Джерело РБК-Україна припускає, що текст заяви був написаний заздалегідь, коли участь Гризлова в переговорах ще планувалася.

Зазначимо, що Гризлов також назвав пропозицію президента України Володимира Зеленського щодо зміни Мінських угод такою, що "може призвести до непоправних наслідків". Так він відповів на озвучену Зеленським під час прес-конференції інформацію, що для врегулювання ситуації на Донбасі може бути застосований план "В" і "С".

Нагадаємо, представник РФ Тристоронній контактній групі Борис Гризлов 27 травня сказав, за якої умови буде скасована бойова готовність терористичних організацій "ДНР" і "ЛНР" на Донбасі.

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Автор: Владислав Красинский

Теги Новини України ДонбаспереговориКонтактная група
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