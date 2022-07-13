Мінреінтеграції пропонує РНБО нових кандидатів на санкції: хто туди потрапив

Мінреінтеграції запропонувало ввести санкції проти осіб, причетних до вилучення та знищення українських архівів на тимчасово окупованих територіях. Ініціативу розгляне РНБО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

"До фізичних та юридичних осіб, які причетні до вилучення та знищення документів в архівних установах на тимчасово окупованих територіях в Донецькій та Луганській областях, Криму та м. Севастополі, будуть застосовані санкції. Відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду 12 липня", - йдеться в повідомленні.

Вказано, що проект розпорядження підготувало Мінреінтеграції на основі даних Держархівслужби.

Зазначено, що персональні санкції до цих осіб застосовуватимуться на 5 років.

Вони передбачають блокування активів, неможливість виведення капіталів за межі України, заборону передачі прав на об’єкти інтелектуальної власності та ін.

"Відповідні пропозиції про застосування санкцій будуть передані на розгляд РНБО", - додають в повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно Кабінет міністрів України погодив введення санкцій проти російських археологів та іноземних дослідників за незаконні розкопки в окупованому Криму.

Додамо, раніше стало відомо про розробку плану для посилення санкцій проти Росії та оприлюднено його головні кроки.

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