У Мінрегіоні розповіли про реформування і перезавантаження ДАБІ

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ планує повне реформування Державної архітектурно-будівельної інспекції. Про це в інтерв'ю РБК-Україна сказав заступник міністра Лев Парцхаладзе.

Як зазначив Парцхаладзе, система ДАБІ все ще дуже корумпована, там зберігаються старі правила і процедури, немає ефективного механізму здійснення державного архітектурно-будівельного контролю.

Заступник міністра повідомив про створення робочої групи, куди входять одні з кращих фахівців неурядових організацій: BRDO, IDLO, Реанімаційного пакету реформ, Конфедерації будівельників та інших.

"По-перше, плануємо провести повний аудит повноважень і організаційної структури ДАБІ - повністю перезавантажити цю систему, створити ефективні електронні сервіси", - сказав він.

Парцхаладзе уточнив, що мається на увазі єдина електронна система у сфері будівництва, створення електронного кабінету, де можна побачити всі етапи проходження документів, електронного реєстру документів, публічного порталу для надання електронних послуг у сфері містобудівної діяльності.

"В частині електронних сервісів хочемо приблизно протягом півроку поетапно все змінити", - додав він.

Парцхаладзе вважає, що зараз є великі зловживання на місцях, в регіонах, оскільки отримання дозволу на будівництво традиційно було дуже корупційною сферою.

"Тому хочемо ввести персональну відповідальність керівництва ДАБІ і територіальних органів на місцях за правопорушення у сфері містобудівної діяльності - підвищити відповідальність посадових осіб", - розповів заступник міністра.

Як повідомляло РБК-Україна, в грудні 2018 року Кабінет міністрів України звільнив Олексія Кудрявцева з посади голови Державної архітектурно-будівельної інспекції України (ДАБІ), оскільки диплом Кудрявцева виявився підробленим.

Нагадаємо, в листопаді 2018 року в Херсонській області на хабарі затримали керівника місцевого управління Державної архітектурно-будівельної інспекції (ДАБІ).