Диплом глави ДАБІ Кудрявцева виявився підробленим, - Комісія з питань держслужби

Фото: Олексій Кудрявцев (з відкритих джерел）

Комісія підтвердила дисциплінарний проступок Олексія Кудрявцева

Комісія з питань Вищого корпусу держслужби визнала, що голова Державної архітектурно-будівельної інспекції (ДАБІ) Олексій Кудрявцев подав підроблений диплом. Про це повідомив голова Національного агентства з питань державної служби Костянтин Ващенко, повідомляє "Обозреватель".

Він пояснив, що комісія, оцінивши інформацію з усіх джерел, підтвердила дисциплінарний проступок Олексія Кудрявцева.

“В основу висновків комісії лягли документи, які ми отримали від Національної поліції, Міністерства освіти і науки України, Технічного університету Молдови, також була залучена поліція Молдови. Правоохоронці повідомили, що володіють інформацією про липовий диплом і вже порушили кримінальну справу. До речі, пана Кудрявцева викликають на допит в Кишинів для дачі свідчень", - сказав Ващенко.

При цьому глава Нацагентства підкреслив, Кудрявцев власноруч подав диплом Молдавського вузу при оформленні на посаду голови ДАБІ.

“Ми в цій справі маємо власноручно підписану паном Кудрявцевим форму, де чорним по білому написано, що він одержав освіту в Технічному університеті Молдови. Про що можна говорити, якщо він сам це вказав у документах", - сказав Ващенко, а також додав, що виявився підробленим диплом по профільній спеціальності "будівництво".

Фото: документ від вузу Молдови ("Обозреватель")

Як наголошується, прес-служба ДАБІ вже відреагувала на заяву Вищого корпусу держслужби. У відомстві вважають, що прийняте рішення стало відповіддю на реальну боротьбу з корупцією у сфері держархиконтролю.

"Особи, які роками сиділи на корупційних схемах, не бажають втрачати надприбутки і використовують брудні методи, щоб зупинити розпочаті реформи і продовжити злочинну діяльність проти держави", - йдеться в повідомленні. При цьому в прес-службі всіляко заперечують, що при оформленні на посаду Олексій Кудрявцев подавав диплом Молдавського вузу.

Остаточне рішення щодо подальшої долі Олексія Кудрявцева прийме Кабінет міністрів України.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше прем'єр-міністр Володимир Гройсман висловив невдоволення роботою ДАБІ. Він закликав главу відомства більш ретельно працювати над наведенням порядку.

Крім того, керівника ДАБІ в Херсонській області Сергія Циклинського затримали при отриманні хабара в розмірі 4,5 тис. доларів за узгодження дозвільної документації.