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Мінрегіон вимагає посилити відповідальність за порушення протипожежної безпеки

Автор: Андрій Василюк

Мінрегіон вимагає посилення відповідальності місцевої влади за неналежне дотримання протипожежної безпеки. У разі надзвичайних подій з людськими жертвами чи матеріальними втратами будуть гучні кримінальні справи.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов після засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

"Я вимагаю підсилення відповідальності місцевої влади за неналежне дотримання протипожежної безпеки. Запевняю, що у разі надзвичайних подій, які призводять до людських жертв чи матеріальних втрат - будуть гучні кримінальні справи. Всі відповідальні - понесуть покарання", - написав міністр.

Він зазначив, що регіони мають терміново завершити підготовку з протидії надзвичайним ситуаціям весняно-літнього періоду

"Пріоритетним завданням є ефективна підготовка всіх регіонів до протидії надзвичайним ситуаціям весняно-літнього періоду. З цією метою будуть проведені перевірки щодо готовності сил і засобів до швидкого реагування", - йдеться в повідомленні.

У засіданні, в якому брали участь члени Державної комісії та керівництво обласних та Київської міської держадміністрацій, розглянули стан підготовки місць масового відпочинку на водних об’єктах України, а також обговорили питання забезпечення потреб населення та галузей економіки водними ресурсами у разі настання маловоддя.

Мінрегіон пообіцяв, що у межах своєї компетенції контролюватиме встановлені режими роботи водосховищ і водогосподарських систем.

"У разі виникнення дефіциту води будуть вжиті всі необхідні заходи щодо раціонального використання ресурсів. Пріоритет буде надаватися використанню води для питних і побутових потреб населення. За результатами засідання Комісії центральні та місцеві органи виконавчої влади отримали доручення", - повідомив Чернишов.

Нагадаємо, вранці 12 березня у Києві сталася пожежа в будинку для літніх людей. З будівлі евакуювали 80 осіб, жертв і постраждалих немає.

Займання сталося сьогодні вранці, 12 березня, о 5:51 в Подільському районі столиці по вулиці Лісозазахисна, 11-б. Загорілася покрівля будинку для людей похилого віку "Срібний вік".

Пожежу вдалося локалізувати о 6:55, ліквідувати - о 7:17.

Наприкінці січня в Харкові в результаті пожежі в нелегальному будинку для літніх людей загинули 15 осіб. Згодом в країні почалися масштабні перевірки будинків для літніх людей.

Також президент Володимир Зеленський підписав указ про створення реєстру будинків для літніх людей в Україні.

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