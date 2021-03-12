Мінрегіон вимагає посилити відповідальність за порушення протипожежної безпеки

"Я вимагаю підсилення відповідальності місцевої влади за неналежне дотримання протипожежної безпеки. Запевняю, що у разі надзвичайних подій, які призводять до людських жертв чи матеріальних втрат - будуть гучні кримінальні справи. Всі відповідальні - понесуть покарання", - написав міністр.

Він зазначив, що регіони мають терміново завершити підготовку з протидії надзвичайним ситуаціям весняно-літнього періоду

"Пріоритетним завданням є ефективна підготовка всіх регіонів до протидії надзвичайним ситуаціям весняно-літнього періоду. З цією метою будуть проведені перевірки щодо готовності сил і засобів до швидкого реагування", - йдеться в повідомленні.

У засіданні, в якому брали участь члени Державної комісії та керівництво обласних та Київської міської держадміністрацій, розглянули стан підготовки місць масового відпочинку на водних об’єктах України, а також обговорили питання забезпечення потреб населення та галузей економіки водними ресурсами у разі настання маловоддя.

Мінрегіон пообіцяв, що у межах своєї компетенції контролюватиме встановлені режими роботи водосховищ і водогосподарських систем.

"У разі виникнення дефіциту води будуть вжиті всі необхідні заходи щодо раціонального використання ресурсів. Пріоритет буде надаватися використанню води для питних і побутових потреб населення. За результатами засідання Комісії центральні та місцеві органи виконавчої влади отримали доручення", - повідомив Чернишов.