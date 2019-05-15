Мінрегіон розробив новий законопроект про реконструкцію старого житла

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Пропонується вирішити проблемні питання

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України розробило новий законопроект "Про комплексну реконструкцію кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду". Про це повідомляє прес-служба відомства.

Як зазначили в прес-службі, з 2006 року в Україні діє закон щодо реконструкції застарілого житла. Проте з того часу реконструкція цих будинків на практиці так і не змогла відбутися.

Заступник міністра Лев Парцхаладзе вважає, що реконструкція не відбувається через "недосконалість законодавства".

"Наприклад, через наявність вимоги щодо обов’язкової згоди 100% мешканців будинку на проведення майбутньої реновації. Також проблемним залишається механізм видачі компенсації, визначення джерел фінансування та багатьох інших аспектів", - заявив він.

За інформацією прес-служби, новий законопроект:

враховує можливість здійснення реконструкції застарілого житла різної поверховості, а не лише 5-поверхівок;

визначає замовниками проектів реконструкції виконавчі органи сільських, селищних та міських рад;

розширює перелік можливих джерел фінансування проектів;

визначає алгоритм прийняття рішення щодо реконструкції або знесення;

удосконалює процедуру видачі компенсації власникам застарілого житла;

передбачає різні можливі варіанти відселення жителів під час реконструкції, максимальну відстань, на яку відбуватиметься відселення, та інші питання.

Новий законопроект найближчим часом буде направлений на розгляд та погодження зацікавленими центральними органами виконавчої влади, після чого буде переданий до Кабінету міністрів України.

Нагадаємо, у квітні у Львові завершили демонтаж багатоповерхового будинку, збудованого без документів.

Як повідомляло РБК-Україна, обсяги будівництва в березні 2019 року порівняно з аналогічним періодом минулого року зросли на 28,9%. За даними Держстату, у січні-березні зростання становило 24,3%.