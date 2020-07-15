Міномети, БМП та гранатомети: бойовики 6 разів порушили "тишу" на Донбасі

З початку 15 липня в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі бойовики 6 разів порушували режим припинення вогню. Окупаційні війська застосовували заборонене мінськими угодами озброєння.

Про це повідомляє командування ООС на сторінці у Facebook.

За даними штабу, проросійські бойовики обстрілювали українські укріплення з мінометів 120-го калібру, озброєння бойової машини піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Під ворожі обстріли сьогодні потрапляли оборонці Мар'їнки, Талаківки, Гнутового та Новолуганського. Українські військові на агресивні дії противника відповідали прицільним вогнем по ворожих позиціях.

В результаті вогневої активності бойовиків жоден військовий зі складу Об'єднаних сил не постраждав.

На ділянках розведення сил та засобів в районі Станиці Луганської, Золотого та Богданівки сьогодні зберігалася "тиша".

Нагадаємо, сьогодні бойовики передали українській стороні тіло вбитого поблизу Зайцевого військового.

Крім того, зупинити роздмухувати конфлікт на Донбасі закликало Росію сьогодні посольство Британії в Україні.