У Міноброни РФ назвали причину катастрофи бомбардувальника Ту-22М3

Фото: бомбардувальник Ту-22М3 (wikipedia.org)

В результаті катастрофи загинули три полота

Катастрофа російського бомбардувальника Ту-22М3 в Мурманській області сталась через те, що літак потрапив в сніговий заряд. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на росЗМІ.

Повідомляється, що політ здійснювався без боєкомплекту.

"22 січня 2019 року в Мурманській області після виконання планового навчально-тренувального польоту при попаданні в сніговий заряд здійснив жорстку посадку літак Ту-22М3. У результаті жорсткого торкання злітної смуги повітряним судном відбулося його руйнування", - сказали у відомстві.

Нагадаємо, в Мурманської області Російської Федерації при посадці на військовому аеродромі в Оленегорську розбився бомбардувальник Ту-22М3. В результаті аварії загинули три пілоти. Четвертий пілот госпіталізований у відділення реанімації Оленегорской центральної районної лікарні.

Відзначимо, "снігові заряди "- це інтенсивні снігопади, що супроводжуються різким посиленням вітру при їхньому проходженні. Снігові заряди іноді слідують один за одним через невеликі проміжки часу.

Також РБК-Україна писало, що в Росії намагалися викрасти літак, який летів з Сургута до Москви. Зокрема, озброєний чоловік вимагав розвернути літак в Афганістан. За даними ЗМІ, викрадачем виявився якийсь Павло Ш. Також зазначається, що викрадач може бути психічно не здоровий.

У результаті літак розвернувся в повітрі і приземлився в Ханти-Мансійську. В аеропорту повідомили, що ситуація спокійна, евакуація перед посадкою літака, на борту якого сталася НП, не проводилася.